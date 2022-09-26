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الكرملين يقر بارتكاب أخطاء خلال عملية التعبئة الجزئية في روسيا

أقرّ الكرملين بارتكاب أخطاء خلال حشد مئات آلاف جنود الاحتياط وتعهد بتصحيحها، وتستمر عملية الالتحاق بمراكز التجنيد طواعية وبالقوة أحيانا.
26/9/2022