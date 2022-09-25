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منذ الإطاحة بالفاشية حتى المرحلة الراهنة.. ما مسار الانتخابات في إيطاليا؟

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، يتصدر حزب من أقصى اليمين المشهد الانتخابي في إيطاليا، مع تحقيق حزب “إخوة إيطاليا” الصدارة.