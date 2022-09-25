مدة الفيديو 03 minutes 00 seconds

مقتحمو المصارف في لبنان يثيرون جدلا بين الشعب والسلطات

 أصبحت ظاهرة مقتحمي المصارف تشكل جدلا كبيرا في لبنان، فقد أضحى مقتحمو المصارف أبطالا من وجهة نظر الشعب، لكنهم مخالفون للقوانين في رأي السلطات.
25/9/2022