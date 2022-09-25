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مقتحمو المصارف في لبنان يثيرون جدلا بين الشعب والسلطات

أصبحت ظاهرة مقتحمي المصارف تشكل جدلا كبيرا في لبنان، فقد أضحى مقتحمو المصارف أبطالا من وجهة نظر الشعب، لكنهم مخالفون للقوانين في رأي السلطات.