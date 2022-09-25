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عودة للدراسة بنكهة الصمود في مخيم سوري

إصرار على الدراسة وإن في قلعة أثرية تقع بين خيام ومبان مدمرة في مخيم سوري بإدلب. محاولة لمنح الأمل لأطفال يعانون الحرمان من أبسط الحقوق. عودة للدراسة بنكهة الصمود.