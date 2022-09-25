مدة الفيديو 59 minutes 57 seconds 59:57

الحصاد 2022/9/24

سلط حسن جمول في “ملفات الحصاد” الضوء على عدة مواضيع تحت العناوين الآتية: إجراءات روسية على وقع المعارك، لافروف يدافع عن الاستفتاءات، مزيد من ضحايا طالبي اللجوء قبالة سواحل سوريا.