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كيف تهرب من روسيا؟

أفادت تقارير إعلامية غربية بحالات ازدحام في منافذ روسية البرية بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية لقوات الاحتياط،