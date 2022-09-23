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كل ما تريد معرفته عن منظومة مير الروسية

“مير” هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.