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كل ما تريد معرفته عن منظومة مير الروسية

“مير” هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
23/9/2022