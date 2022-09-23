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اتهامات عن مآسي الحرب في أوكرانيا.. مواجهة دبلوماسية بين روسيا والغرب

شهدت قبة مجلس الأمن الدولي مواجهة دبلوماسية بين روسيا والغرب، حيث تبادلت روسيا والدول الغربية الاتهامات عن مآسي الحرب في أوكرانيا.