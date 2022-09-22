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مركز يبوس الثقافي يختتم مهرجان القدس السنوي

اختتم مركز يبوس الثقافي مهرجان القدس السنوي في نسخته 19، تحت عنوان “انهضي يا قدس”، الذي استمر 7 أيام. وشاركت في المهرجان فرق موسيقية وفنية شعبية ومسرحية.