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الحصاد 2022/9/21

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد الضوء على عدة قضايا تحت العناوين التالية: ما بعد إعلان روسيا التعبئة الجزئية، الدولار يرتفع والروبل يهوي. بايدن: لا انتصار في حرب نووية.