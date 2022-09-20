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مبادرات شبابية مصرية لتنظيف نهر النيل

تطوع شباب مصريون لتجميع نفايات من نهر النيل وإقامة هرم ضخم للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة النهر وحث الجهود على إعادة تدوير النفايات. التفاصيل في هذا التقرير.