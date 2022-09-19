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جثمان الملكة إليزابيث.. 10 أيام بين الوفاة والدفن

في ختام مراسم دفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية مازال سؤال يؤرق من تابعوا هذه المراسم وهو كيف أمكن الحفاظ على جثمان الملكة 10أيام.