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أوركسترا قطر الفلهارمونية

نتعرف في هذا التقرير على أوركسترا قطر الفلهارمونية ودورها بإلهام المهتمين بالموسيقى في المنطقة. وكيف ساهمت في زيادة معرفة وإطلاع الجمهور العربي على كلاسيكيات الموسيقى العالمية؟