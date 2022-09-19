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أوركسترا قطر الفلهارمونية

نتعرف في هذا التقرير على أوركسترا قطر الفلهارمونية ودورها بإلهام المهتمين بالموسيقى في المنطقة. وكيف ساهمت في زيادة معرفة وإطلاع الجمهور العربي على كلاسيكيات الموسيقى العالمية؟
19/9/2022