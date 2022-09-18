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حرب روسيا على أوكرانيا.. مقابر واتهامات بارتكاب جرائم حرب

منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا، يتردد الحديث عن وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في حق مدنيين، وارتفعت مرارا مطالب التحقيق والمحاكمات الدولية.