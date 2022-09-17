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تعرف على سيناريوهات موسكو لاستخدام السلاح النووي

أجرت روسيا عام 2020 تعديلا على عقيدتها النووية يتيح لها استخدام أسلحتها النووية، بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على حالة الدفاع عن النفس.