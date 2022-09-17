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تعرف على سيناريوهات موسكو لاستخدام السلاح النووي

أجرت روسيا عام 2020 تعديلا على عقيدتها النووية يتيح لها استخدام أسلحتها النووية، بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على حالة الدفاع عن النفس.
17/9/2022