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لحظة انتشال الطلفة الرضيعة من تحت ركام عمارة اللويبدة المنكوبة

لحظة انتشال الطلفة الرضيعة من تحت ركام عمارة اللويبدة المنكوبة
14/9/2022-|آخر تحديث: 15/9/202212:28 AM (مكة المكرمة)