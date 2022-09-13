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ما بدائل الدول الأوروبية لمواجهة نقص الغاز الروسي؟

أوقات عصيبة تمر على أوروبا بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسية، ودفعت هذه الأزمة الدول الأوروبية للتفكير في بدائل لمواجهة نقص الطاقة في الفترة المقبلة،