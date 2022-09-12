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ساعات حاسمة.. كيف أصبحت خريطة حرب روسيا على أوكرانيا؟

أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد في هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.