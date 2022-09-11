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كنوز يكشفها الجفاف في العراق

كشفت موجات الجفاف في أرض الرافدين عن كنوز كانت مغمورة بالمياه. في دهوك بإقليم كردستان العراق، عادت ملامح قرية إلى الظهور بعدما غمرتها المياه وهجرها أهلها قبل عقود. فما القصة؟