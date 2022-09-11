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تونس وشغف متابعة رياضة التنس

أصبحت رياضة التنس تستقطب التونسيين بشكل كبير، وذلك بفضل تألق النجمة التونسية أُنس جابر، التي بلغت مراحل متقدمة بالترتيب الدولي للاعبات التنس.
11/9/2022