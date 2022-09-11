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اليمن وتحديات التعليم

في موسم العودة للمدارس، ملايين الصغار في أرجاء العالم لا يتلقون أي تعليم، إما بسبب الفقر أو الحروب. في اليمن الأزمات المتلاحقة تهدد بتجهيل جيل كامل.