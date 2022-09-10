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ما تعريف الدولة النووية؟

إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية يفتح باب الجدل بشأن تعريف الدولة النووية وشروط الاعتراف بها رسميا على المستوى الدولي. التفاصيل في هذا العرض.