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ما تعريف الدولة النووية؟

إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية يفتح باب الجدل بشأن تعريف الدولة النووية وشروط الاعتراف بها رسميا على المستوى الدولي. التفاصيل في هذا العرض.
10/9/2022