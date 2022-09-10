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تعرف عليها.. هذه عادات انتقال العرش وتنصيب ملك بريطانيا الجديد

في اللحظة التي توفيت فيها ملكة بريطانيا انتقل العرش على الفور لولي العهد تشارلز، لكن هناك تقاليد لا بد من اتباعها للتنصيب ولاحقا التتويج.