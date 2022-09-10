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الهدنة الهشة.. تاريخ الصراع في تيغراي

تعود الهدنة التي كانت سائدة في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى 24 من مارس/آذار الماضي عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية ما سمته هدنة إنسانية مفتوحة لتسهيل المهمات الإنسانية.