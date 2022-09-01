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لبنان يدخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد

تبدأ اليوم المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.