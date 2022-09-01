مدة الفيديو 02 minutes 35 seconds

لبنان يدخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد

تبدأ اليوم المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
1/9/2022