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التضخم والركود.. أزمة الاقتصاد البريطاني

يتنافس المرشحان لرئاسة الحكومة البريطانية ليز تروس وريشي سوناك على تقديم رؤيتهما الاقتصاديتين للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة، فما هي الخطط المقترحة لحل هذه الأزمة؟
9/8/2022