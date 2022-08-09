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التضخم والركود.. أزمة الاقتصاد البريطاني

يتنافس المرشحان لرئاسة الحكومة البريطانية ليز تروس وريشي سوناك على تقديم رؤيتهما الاقتصاديتين للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة، فما هي الخطط المقترحة لحل هذه الأزمة؟