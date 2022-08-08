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توقيع اتفاق الدوحة للسلام في تشاد

وُقع في الدوحة اتفاق للسلام برعاية قطرية بين السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات من المعارضة، لتمهيد الطريق أمام حوار مصالحة وطنية شاملة سينعقد في تشاد في وقت لاحق.