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الحصاد (7/8/2022)

تابعت سلمى الجمل في الحصاد التصعيد في غزة والدخول المرتقب لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحصلت الجزيرة على البيان المصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.