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غلاف غزة.. التعاطي الإسرائيلي

كيف تتعاطى إسرائيل عسكريا مع مجريات أحداث منطقة غلاف غزة؟ وما أبرز تعليمات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟ التقرير يقربنا من أجواء التوتر في إسرائيل.
6/8/2022