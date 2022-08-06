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غلاف غزة.. التعاطي الإسرائيلي

كيف تتعاطى إسرائيل عسكريا مع مجريات أحداث منطقة غلاف غزة؟ وما أبرز تعليمات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؟ التقرير يقربنا من أجواء التوتر في إسرائيل.