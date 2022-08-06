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مدة الفيديو 00 minutes 51 seconds
00:51
غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي الرمال وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت، مراسل الجزيرة هشام زقوت زار موقع القصف الإسرائيلي وأعد هذا التقرير.
6/8/2022
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