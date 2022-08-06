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غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي الرمال وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت، مراسل الجزيرة هشام زقوت زار موقع القصف الإسرائيلي وأعد هذا التقرير.