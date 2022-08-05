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الحصاد (4/8/2022)

ناقش محمود مراد في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: في لقاء مع الجزيرة.. رئيس الحشد الشعبي يرهن قبول دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة بموافقة الكتل السياسية كافة.