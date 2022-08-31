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فيضانات باكستان.. أرقام وحقائق

في الوقت الذي تصارع فيه باكستان أسوأ فيضانات عرفتها منذ سنوات، تتكشف أرقام صادمة لعدد الضحايا والأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية، التفاصيل في هذا الفيديو.