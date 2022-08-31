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فيضانات باكستان.. أرقام وحقائق

في الوقت الذي تصارع فيه باكستان أسوأ فيضانات عرفتها منذ سنوات، تتكشف أرقام صادمة لعدد الضحايا والأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية، التفاصيل في هذا الفيديو.
31/8/2022