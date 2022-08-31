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بسبب الحرب.. معاناة الأطفال من ذوي الإعاقة في سوريا

يعيش آلاف الأطفال من ذوي الإعاقة ممن فقدوا أحد أطرافهم بسبب الحرب في شمال سوريا ظروفا صعبة، نتيجة انعدام الرعاية الصحية وقلة المدارس.