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مدة الفيديو 01 minutes 24 seconds
01:24
التغير المناخي وتأثيره على نهر الغارون في فرنسا
لم تترك أزمة التغير المناخي جزءا من العالم إلا وطالته ففي بعض أقاليم جنوب غرب فرنسا شهدت السدود نقصا في احتياطي المياه؛ وذلك تبعا لانخفاض مستوى نهر الغارون.
31/8/2022
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