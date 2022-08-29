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انتعاش الصناعات الصغيرة في الصومال

شهد الصومال أخيرًا زيادة ملحوظة في الصناعات الصغيرة نتيجة تحسن الظروف الأمنية نسبيا، وتتركز هذه الصناعات في مجالات الأغذية والمشروبات وصناعات البلاستيك والألمنيوم.
29/8/2022