مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25

نحو ألف قتيل.. فيضانات باكستان تخلف أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات

قالت هيئة إدارة الأزمات الوطنية في باكستان إن نحو ألف شخص لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات التي تضرب باكستان منذ بداية الشهر الماضي.