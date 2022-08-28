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مدة الفيديو 01 minutes 56 seconds
01:56
شاهد- مراحل الصراع على السلطة في ليبيا
شهد التنافس بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المعيّنة من قبل مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا مراحل عديدة. ما هي مراحل هذا الصراع؟
28/8/2022
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