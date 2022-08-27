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تونس.. أزمة ندرة مواد أساسية تثقل كاهل المواطن

تواجه تونس منذ شهور شحّا متزايدا في بعض المواد الأساسية، كالسكر والزيت، إضافة إلى نقص كبير في المحروقات، وهو ما انعكس سلبا على معيشة المواطنين.