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النشرة التفاعلية "نشرتكم" 2022/8/27

رصدت النشرة التفاعلية “نشرتكم” بتاريخ (2022/8/27) أبرز المواضيع التي تصدرت المنصات، وكان من أهمها سيطرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس على المنصات الليبية.