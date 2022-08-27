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الحصاد (26/8/2022)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: بريطانيا ترفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% وسط موجة غلاء غير مسبوقة منذ عقود. الكهرباء تسجل سعرا قياسيا جديدا في فرنسا وألمانيا.