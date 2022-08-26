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ارتفاع جنوني لأسعار الإيجار وبيع العقارات في السودان

يواجه أصحاب الدخل المحدود في السودان أوضاعا اقتصادية صعبة وصعوبات بتأمين مسكن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات والغلاء وتآكل قيمة الجنيه السوداني.