برنامج إيران النووي.. مواقف إسرائيلية

شكلت معارضة التوصل لأي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي واحدا من أهم الثوابت لدى ساسة إسرائيل على اختلاف توجهاتهم. ومع تقلص إمكانية نجاح تل أبيب في عرقلة إعادة إحياء الاتفاق يسارع المسؤولون الإسرائيليون