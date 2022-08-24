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حياة ذكية (2022/8/24)

تناولت حلقة برنامج “حياة ذكية” مواضيع تقنية، من أبرزها: ـ طريق سريعة للطائرات المسيرة بأنواعها في بريطانيا قريبا. ـ مركبة كهربائية جديدة من مرسيدس هذه المرة لعشاق السيارات الرياضية.