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الحصاد (23/8/2022)

ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة، منها: أنصار الصدر ينهون اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى، بدعوة من زعيم التيار. وإيران تشدد على أنها لن تفكك برنامجها النووي.