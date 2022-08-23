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الحصاد (22/8/2022)

ناقش جلال شهدا في الحصاد مواضيع عدة، منها: ألمانيا تحذر من شتاء صعب وبلجيكا تقول إن بعض القطاعات تواجه صعوبات خطيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة.