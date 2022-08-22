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مدة الفيديو 03 minutes 13 seconds
03:13
تأثيرات التغير المناخي على دول العالم
موجات الحر، التي اجتاحت عددا من دول العالم خلال الصيف الجاري، لفتت النظر أكثر إلى تأثير تغير المناخ، إذ تسبب في وفيات وإلحاق الضرر بالممتلكات والزراعة.
22/8/2022
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