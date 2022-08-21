مدة الفيديو 02 minutes 05 seconds 02:05

تضرر آلاف الأسر في قرى جنوب العاصمة السودانية

قالت السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، إن أكثر من 8 آلاف أسرة تضررت في قرى محلية المناقل نتيجة الأمطار والسيول.