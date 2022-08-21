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التعبئة الثالثة لسد النهضة.. هل من ضرر على دول المصب؟

قال المهندس بلاتشو كاسا نائب مدير مشروع سد النهضة للجزيرة إن سد النهضة سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية مع دولتي المصب مصر والسودان.