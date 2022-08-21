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احتجاجات على خلفية احتجاز شهباز غل في باكستان

تظاهر أنصار حزب إنصاف الباكستاني بزعامة عمران خان احتجاجاً على استمرار السلطة في احتجاز شهباز غل مساعد عمران خان.
21/8/2022