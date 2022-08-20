مدة الفيديو 01 minutes 21 seconds 01:21

سوريا.. قصف صاروخي استهدف سوقا شعبية في مدينة الباب شرقي حلب

قتل 15 شخصا، وأصيب نحو 30 آخرين جراء قصف صاروخي استهدف أحياء سكنية وسوقا شعبية في مدينة الباب شرقي حلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.